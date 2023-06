Des Iraniens ont manifesté devant l'Office des étrangers à Bruxelles

"Nous demandons aux autorités belges d'assouplir le droit d'asile et de fermer les ambassades iraniennes en Belgique. Nous voulons aussi que les institutions européennes placent les Gardiens de la révolution (l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, NDLR.) sur leur liste noire", affirme le secrétaire général de l'ASBL iranienne Culture, Art et Droits de l'Homme, Mehdi Nobari, à l'agence Belga. Récemment, l'Union européenne a pourtant renforcé ses sanctions contre les Gardiens de la Révolution en raison de la répression des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini. Mais ce n'est pas suffisant aux yeux de Mehdi Nobari. En ce qui concerne la politique d'asile, M. Nobari espère que l'affaire Olivier Vandecasteele aura marqué les esprits en Belgique et que cela facilitera l'attribution du statut de réfugié politique: "Ici, il y a, par exemple, des parents qui doivent être renvoyés en Iran. Leur petite fille est née en Belgique. Comment peut-on les rapatrier alors qu'ils ont été photographiés dans les médias durant les manifestations contre le régime en place? Ils risquent la prison ou la mort. La toute grande majorité des Iraniens à l'étranger ont fui les ayatollahs parce qu'ils les craignaient". Pour illustrer le danger qui les guette, les personnes présentes au rassemblement ont défilé avec une corde au cou pour certains et pour tout le monde, une tulipe rouge en main en guise de commémoration pour chaque victime. La file formée correspondait à la liste d'attente des condamnés à mort en Iran. (Belga)