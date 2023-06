Emma Raducanu se sépare de son entraîneur après moins de six mois de collaboration

"J'ai vraiment apprécié le coaching de Seb et travailler avec lui. C'est malheureux que les circonstances ne nous ont pas permis de continuer à collaborer et nous avons décidé de nous séparer. Je souhaite à Seb le meilleur pour la suite", a écrit Raducanu. Lauréate de l'US Open en 2021, le Britannique de 20 ans se sépare de son cinquième entraîneur en deux ans après Nigel Sears, Andrew Richardson, Torben Beltz et Dmitry Tursunov. Raducanu, retombée à la 107e place mondiale, est également en revalidation après avoir subi une opération des deux mains et une autre à la cheville. Elle est déjà forfait pour Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem, qui débute le 3 juillet. (Belga)