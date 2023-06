Hockey Pro League - Boccard, Denayer et Boon de retour avec les Red Lions pour la Pro League à Londres

Le week-end dernier, une sélection rajeunie de Red Lions en raison de l'absence de nombreux titulaires avait pris le meilleur 2-1 sur l'Inde et été battue 3-1 par les Britanniques. Le weekend prochain, le staff belge récupèrera Gauthier Boccard, Felix Denayer et Tom Boon, aux dépens des espoirs Guillaume Hellin, Thomas Crols et Roman Duvekot qui étaient montés sur le terrain du Lee Valley Center de Londres. Les autres titulaires ayant participé dimanche aux finales du championnat des Pays-Bas sont laissés une semaine au repos. La sélection des Red Lions pour Londres: Gardiens: Loic Van Doren et Simon Vandenbrouke Défenseurs: Nicolas Poncelet, Loïck Luypaert, Arthur De Sloover, Emmanuel Stockbroekx, Gauthier Boccard Milieux: John-John Dohmen, Arno Van Dessel, Tobias Biekens, Victor Wegnez, Felix Denayer Attaquants: Thibeau Stockbroekx, Nelson Onana, Tom Boon, Tanguy Cosyns, William Ghislain, Nicolas De Kerpel Réserviste: Guillermo Hainaut (Belga)