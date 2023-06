Incendie dans les Hautes Fagnes - Les hommes du feu demandent plusieurs hélicoptères bombardiers d'eau

La ministre s'est rendue dans la zone de 155 hectares touchées par les flammes. Francis Cloth, commandant de la zone de secours de la Communauté germanophone, lui a expliqué comment les hommes ont monté plusieurs kilomètres de ligne de tuyaux. Il a aussi insisté sur l'importance de l'appui des drones et de l'importance capitale de l'hélicoptère bombardier d'eau. "Actuellement on ne dispose, en Belgique, que d'un seul engin équipé d'un bassin de 800 litres. Idéalement, il faudrait plusieurs hélicoptères avec différents volumes de réservoirs pour pouvoir intervenir simultanément à plusieurs endroits du pays comme ce fut le cas mercredi", a-t-il dit. Le sujet relève de la compétence fédérale. Plusieurs députés ont interrogé jeudi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, sur le sujet et porté cette revendication. Des scientifiques spécialistes de la flore et de la faune, Philippe Frankard et Pascal Ghiette, se sont exprimés quant aux conséquences de cet incendie. "Au niveau de la flore, l'impact se situe principalement au niveau des peuplements de molinies, qui ont un faible impact écologique", a expliqué M. Frankard. "Pour la faune non volante par contre, l'impact sera plus important et notamment pour les reptiles, les batraciens ou les oiseaux qui avaient déjà niché". Un bilan précis de l'impact de cet incendie devra encore être établi. (Belga)