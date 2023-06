Invasion de l'Ukraine - Cinq blessés après des frappes dans une région russe frontalière de l'Ukraine

"Chebekino fait face à des frappes ininterrompues" aux lance-roquettes, a écrit M. Gladkov sur Telegram, en accusant les forces ukrainiennes de bombarder "le centre et les périphéries" de la ville. "Selon de premières informations, il y a cinq blessés", a-t-il précisé. Ces propos n'ont toutefois pas pu être vérifiés de sources indépendantes. Le gouverneur a par ailleurs démenti d'autres informations selon lesquelles la ville de Chebekino avait été évacuée. "On ne peut pas le faire sous les bombardements", a-t-il expliqué. La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022 et les combats font encore rage quotidiennement dans le pays. Depuis peu, les régions frontalières russes essuient elles aussi des tirs ukrainiens. La région de Belgorod a été le théâtre la semaine dernière d'une spectaculaire incursion d'hommes armés venus d'Ukraine qui a suscité un choc en Russie. Depuis, plusieurs zones de la région situées à proximité immédiate de la frontière subissent des tirs nourris de mortier et d'artillerie, ainsi que des attaques de drones, selon les autorités locales. Les bombardements et incursions se sont multipliés ces dernières semaines en Russie alors que Kiev dit préparer une contre-offensive d'ampleur destinée à repousser les forces russes des territoires qu'elles occupent en Ukraine. (Belga)