Invasion de l'Ukraine - Ukraine: trois morts, dont un enfant, dans une attaque russe sur Kiev

Selon les autorités ukrainiennes, la défense anti-aérienne a détruit les dix missiles russes ayant visé la ville, mais les débris, qui sont notamment retombés aux abords d'une clinique pédiatrique dans le quartier de Desnianski, ont tué trois personnes et blessé 16 autres. Selon le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko, les trois personnes décédées (deux femmes et une fillette de 9 ans) tentaient d'accéder à un abri antiaérien mais que celui-ci était fermé en dépit de l'alerte en cours. La Russie multiplie depuis début mai les attaques de drones et de missiles sur Kiev, souvent de nuit, une tactique dénoncée par l'Ukraine comme visant à terroriser la population civile. Moscou, comme à son habitude, affirme que ses salves visent, toujours "avec succès" des cibles militaires. Mais plus d'un an après son invasion de l'Ukraine, la campagne militaire voulue par le président Vladimir Poutine est enlisée, et la Russie voit se multiplier les attaques sur son sol, avec une incursion sans précédent la semaine passée dans la région de Belgorod et une attaque de drone sur Moscou mardi. Jeudi matin encore, la localité de "Chebekino fait face à des frappes ininterrompues" aux lance-roquettes, selon le gouverneur Vitacheslav Gladkov qui a fait état de huit blessés. (Belga)