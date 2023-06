Iran: plus de 300 condamnés à mort exécutés en 2023

Quelque 307 personnes ont été exécutées depuis le 1er janvier 2023, un chiffre en augmentation de 75% par rapport aux cinq premiers mois de 2022. Pour le seul mois de mai, 142 personnes ont été exécutées, soit quatre par jour dans la République islamique, selon Iran Human Rights. L'Iran est le pays qui pratique chaque année le plus grand nombre d'exécutions dans le monde après la Chine, selon des groupes de défense des droits humains, dont Amnesty International, qui dénoncent des procédures opaques et des aveux souvent extorqués, notamment via la torture. Sept hommes ont été pendus en lien avec les manifestations hostiles au régime ayant démarré en septembre dernier. Plusieurs ONG affirment par ailleurs que les pendaisons se sont multipliées dans le cadre d'affaires de stupéfiants ou de meurtres, les minorités ethniques étant ciblées de manière disproportionnée. "L'intensification des exécutions arbitraires par la République islamique a pour but de répandre la peur dans la société afin d'empêcher les protestations et de prolonger son règne", a déclaré Mahmood Amiry-Moghaddam, le directeur d'IHR. "Si la communauté internationale ne réagit pas plus fermement à la vague actuelle d'exécutions, des centaines d'autres personnes seront victimes de leur machine à tuer dans les mois à venir". D'après le rapport, 59% des pendus cette année, soit 180 personnes, ont été exécutés pour des motifs liés à la drogue. Plus de 20% des personnes exécutées en mai, soit 30 personnes, appartenaient en outre à la minorité baloutche, majoritairement sunnite et concentrée dans le Sud-Est du pays. (Belga)