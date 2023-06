Jupiler Pro League - Les joueurs de l'Antwerp honorés sur la Grand-Place lundi, peu importe le résultat à Genk

"Évidemment, nous allons jouer pour gagner à Genk mais avec la Coupe de Belgique déjà en poche et une place dans le top 3 assurée en championnat, nous attendons nos supporters sur la Grand-Place d'Anvers pour les remercier de leur soutien inconditionnel. Les joueurs et le staff partiront à 18h30 de la Steenplein dans un bus ouvert et rejoindront la Grand-Place via le Suikerrui. Ils seront reçus à la maison communale à 19h00 avant de partager un moment avec les supporters sur le balcon", a précisé le club. L'Antwerp peut mettre la main sur son 5e titre de champion de Belgique, le premier depuis 1957. Pour ce faire, le 'Great Old' devra s'imposer sur le terrain de Genk dimanche à 18h30. Le matricule 1 peut donc réaliser le doublé après avoir remporté la Coupe de Belgique le 30 avril dernier conte Malines. (Belga)