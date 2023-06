La CWaPE revoit sa méthodologie tarifaire et mise sur une hausse des tarifs en 2025

Cette hausse - pas encore chiffrée - découle des investissements à prévoir pour assurer la transition énergétique; du fait que les tarifs de 2025 pourront être corrigés de l'inflation de 2024 et de l'impact de l'inflation sur les montants des revenus autorisés des GRD, a expliqué Stéphane Renier, le président de la CWaPE. "Préciser la hauteur de cette augmentation est actuellement impossible. Il faudra attendre novembre 2024, et l'approbation des tarifs de distribution, pour que les calculs puissent être réalisés et les conclusions tirées", a-t-il ajouté. L'année suivante, en 2026, la tarification incitative et ses nouvelles plages tarifaires, dont les modalités doivent encore être définies, devraient être proposées aux utilisateurs du réseau. Objectif de ce changement dans la structure tarifaire: "permettre aux consommateurs de devenir des acteurs de la transition énergétique en encourageant les comportements vertueux", a souligné le responsable du régulateur. En d'autres mots, ceux qui adapteront leur comportement de consommation, en évitant les heures critiques de début de soirée par exemple, pourront optimiser leurs coûts de distribution. "Le consommateur gardera cependant le choix d'opter pour cette tarification incitative ou de conserver son régime actuel, le but n'étant pas de rendre ce système obligatoire", a poursuivi Stéphane Renier. (Belga)