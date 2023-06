La Suisse s'accorde sur une nouvelle définition juridique du viol

En Suisse, le viol était jusqu'à présent défini comme la contrainte d'une personne de sexe féminin à l'acte sexuel, commis avec les organes sexuels et excluant donc l'usage d'un objet ou de toute autre partie du corps. Pour le législateur suisse, un viol ne pouvait donc pas non plus être commis par un homme sur un autre homme. Il s'agissait là d'une autre infraction, la "contrainte sexuelle". Si le caractère dépassé de cette définition était incontesté dans les rangs politiques, l'ampleur de la révision divisait les Chambres du parlement. Les sénateurs voulaient se baser sur le refus ("non, c'est non"), tandis que les députés privilégiaient l'option du consentement ("seul un oui est un oui") afin de favoriser la volonté de la victime. C'est finalement une troisième formulation, hybride, qui a permis d'atteindre un consensus. Celle-ci est basée sur le refus mais mentionne explicitement l'état de sidération, qui paralyse la victime et l'empêche donc de réagir. "Cette formulation permet de couvrir le non implicite", a estimé Patricia von Falkenstein, membre de la Commission des affaires juridiques. Le Conseil national s'est également rallié au Conseil des États sur la peine-plancher pour le viol avec contrainte, fixé à un an de prison. (Belga)