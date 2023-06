Le boycott de la bière Bud Light d'AB InBev se poursuit aux Etats-Unis

Cette mise à l'index, qui dure depuis huit semaines environ, a commencé lorsque le brasseur s'est associé sur les médias sociaux à Dylan Mulvaney, une influenceuse transgenre, pour une campagne promotionnelle visant les bières Bud Light. Depuis une tempête médiatique anti-transgenre fait rage et l'Amérique conservatrice appelle au boycott de ces breuvages. Résultats? Les ventes de la Bud Light s'effondrent et le boycott s'étend même à d'autres marques d'AB InBev dont les volumes fléchissent. Les investisseurs craignent à présent que la controverse ne pèse également sur les chiffres du troisième trimestre du brasseur, le plus important pour AB InBev aux États-Unis. Le pays de l'oncle Sam représente un quart des recettes d'AB InBev et 30% de ses bénéfices. (Belga)