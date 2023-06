Le rappeur 2Pac aura bientôt son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

L'artiste sera honoré à titre posthume par la 2.758e étoile du Walk of Fame le 7 juin, quelques jours avant ce qui aurait dû être son 52e anniversaire. Sa sœur Sekyiwa 'Set' Shakur recevra le prix en son nom lors de la cérémonie officielle. Le rappeur aurait déjà dû être honoré par une étoile en 2014, mais la date de la cérémonie n'avait jamais été fixée. Il avait par contre fait son entrée à titre posthume au Rock and Roll Hall of Fame en 2017. 2Pac avait été assassiné la nuit du 7 septembre 1996. Alors qu'il avait assisté à un match de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon au MGM Grand à Las Vegas, il avait été abattu de quatre balles en sortant de l'hôtel-casino et était décédé à l'hôpital six jours plus tard à l'âge de 25 ans. La rivalité entre les communautés de rappeurs de la Côte Est et de la Côte Ouest et la querelle médiatisée entre le rappeur new-yorkais The Notorious B.I.G. et 2Pac seraient à l'origine de cette attaque. L'assassinat n'a toujours pas été élucidé. (Belga)