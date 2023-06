Le taux de chômage en légère baisse dans la zone euro en avril

En avril, 13,028 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'Union européenne, dont 11,088 millions dans la zone euro. Par rapport à mars 2023, le nombre de chômeurs a diminué de 18.000 personnes et de 33.000 dans la zone euro. Sur base annuelle, le chômage a diminué de 212.000 unités dans l'UE et de 203.000 unités dans la zone euro. Les taux les plus bas de l'UE ont été enregistrés en République tchèque (2,7%) et en Pologne (2,7%). À l'autre bout de l'échelle, on retrouve l'Espagne (12.7%). Le chômage des jeunes (moins de 25 ans) s'établissait, lui, à 13,8% dans l'UE et 13.9% dans la zone euro en avril, tous deux en légère baisse par rapport au mois précédent (14%). Le taux de chômage des femmes s'est maintenu à 6,3% en avril, tandis que celui des hommes a légèrement augmenté pour atteindre 5,8%, en hausse de 0.1 point de pourcentage par rapport à mars. (Belga)