Les CA des entreprises du BEL 20 rajeunissent et se féminisent

La Belgique se distingue parmi la quinzaine de pays analysés par un net rajeunissement des administrateurs récemment nommés. En 2022, l'âge moyen des nouveaux membres du conseil d'administration a baissé sensiblement pour atteindre 52,8 ans (contre 57,5 ans en 2021). "Ce rajeunissement place la Belgique parmi les pays ayant les administrateurs nouvellement nommés les plus jeunes de l'étude", note le cabinet Heidrick & Struggles. Avec une moyenne de 50,2 ans, seule la Pologne a un résultat plus bas que la Belgique. Autre tendance: une féminisation des CA. Ainsi, 60% des administrateurs nommés l'année dernière étaient des femmes. Par rapport à 2021 (31%), il s'agit donc presque du double, constate-t-on. La Belgique se situe au même niveau que le Danemark et l'Espagne et n'est dépassée que par le Portugal (67%), tout en étant bien au-dessus de la moyenne mondiale de 49%. L'étude relève également que "pour la première fois, les conseils d'administration des entreprises du BEL 20 ont investi dans des profils ayant une expérience en matière de développement durable". En 2022, 10% des nouveaux membres des conseils d'administration avaient une formation ou une expérience en matière de développement durable, ce qui correspond à la moyenne européenne. (Belga)