Ligue 1 - Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de Marseille la saison prochaine

"On a accepté et respecté le souhait de notre coach Igor Tudor de ne pas continuer l'aventure la prochaine saison", a déclaré Longoria. Tudor, 45 ans, avait été nommé en juillet 2022 en remplacement de l'Argentin Jorge Sampaoli et quittera Marseille à l'issue d'un exercice terminé à la 3e place de la Ligue 1. "C'était un honneur de passer un an dans un tel club, de faire partie de cette famille grandiose, avec des tifosi qu'on voit peu, une énergie dans la ville qu'on voit peu", a de son côté expliqué Igor Tudor. "Je laisse le club dans une meilleure situation que quand je suis arrivé, à de nombreux points de vue et je pars fier.J'ai pris cette décision de partir pour des raisons professionnelles et privées. Je n'ai aucun accord avec un autre club, je ne pars pas parce que je suis fâché avec quelqu'un." Après un début de saison prometteur jusqu'au retour de la longue trêve hivernale liée à la Coupe du Monde, avec notamment une victoire face au PSG, attendue depuis plus de 10 ans à domicile, l'OM a raté le coche en Ligue des Champions en étant éliminé dès la phase de groupes sans même être reversé en Europa League. Marseille a ensuite été sorti par Annecy en quart de finale de la Coupe de France avant de s'incliner à Lens en championnat, laissant les Sang et Or terminer à la 2e place. L'OM devra donc se contenter de la 3e position en Ligue 1 et devra en passer par les tours préliminaires de la C1 (Belga)