L'ULiège stoppe sa collaboration avec l'Institut Confucius

Concrètement, la convention qui unit l'ULiège à l'Institut Confucius ne sera pas renouvelée. "Cette décision résulte de la réorientation observée ces dernières années des activités de l'Institut Confucius qui n'est plus en phase avec les missions d'enseignement, de recherche et de citoyenneté de l'ULiège", justifie le communiqué de presse. Interrogé par l'agence Belga, le sinologue de l'université liégeoise et directeur de l'Institut Confucius, Eric Florence, illustre ces propos: "Jusqu'en 2016 environ, nous pouvions mettre en place des activités qui traitaient tous les thèmes, notamment politiques. En 2013 ou 2014, nous avions, par exemple, organisé un colloque international sur le documentaire chinois indépendant et invité des spécialistes américains, britanniques. Des projections de films de Wang Bing (cinéaste chinois sans concession sur l'état de son pays, NDLR.) étaient au menu. Les limites étaient repoussées assez loin. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'agir de la sorte. Ce nouveau virage coïncide avec un durcissement politique en Chine". En mars 2022, le Parlement européen avait engagé la Belgique à revoir son cadre de lutte contre l'espionnage. Dans cette perspective, il avait néanmoins souligné la fin de la coopération de plusieurs universités (l'ULB et la VUB, NDLR.) avec les instituts Confucius. Eric Florence assure que la question de l'espionnage n'a pourtant pas influé sur la décision de l'université. Par ailleurs, l'ULiège confirme que des cours de langue, d'histoire, de culture, de société chinoises continueront à être enseignés par ses soins. (Belga)