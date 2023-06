Mondial 2023 U20 - Le Brésil dénonce des insultes racistes contre un de ses joueurs

Sur le terrain, le Brésil a décroché en soirée son billet pour les quarts de finale de l'épreuve en battant la Tunisie 4-1 au stade Diego Maradona de La Plata, près de Buenos Aires. Son défenseur Robert Renan a toutefois été exclu et, conspué par le public majoritairement argentin, a répondu en montrant les cinq doigts de la main, dans une allusion au nombre de Coupes du monde remportées par la Seleçao. L'Argentine, avec qui la rivalité sportive est forte, n'en a gagné que trois. Par la suite, il a "été victime d'attaques racistes" sur les réseaux sociaux, a indiqué dans un communiqué la CBF. Les auteurs de ces insultes ont été "identifiés" et les preuves vont être transmises à la justice argentine ainsi qu'à la FIFA, accompagnées d'une demande de sanctions, a-t-elle ajouté. Si la CBF n'a pas précisé dans son communiqué les insultes dont a été victime Robert Renan, le joueur âgé de 19 ans a publié sur son compte Instagram des captures d'écran comportant des messages offensants voire des émojis de singes. Le mois dernier, la fédération brésilienne avait vivement dénoncé les insultes racistes dont a été victime l'attaquant du Real Madrid Vinicius lors d'un match du championnat d'Espagne à Valence, un incident qui a suscité une vive réprobation dans le monde. À la suite de cette polémique, les autorités espagnoles et les instances du football du pays ont promis des actions vigoureuses pour lutter contre le racisme. (Belga)