Pas de versement automatique du deuxième forfait de base pour le chauffage collectif

Un système de chauffage collectif au gaz implique l'existence d'une seule installation centrale de chauffage au gaz et donc un seul contrat, par exemple pour différents résidents d'un immeuble à appartements, rappelle le SPF Economie. Pour bénéficier du deuxième forfait de base pour le gaz, le locataire doit introduire une demande en collaboration avec la personne ayant souscrit le contrat de gaz pour l'immeuble, à savoir, dans la plupart des cas, le syndic, le propriétaire, le gestionnaire de l'immeuble ou de l'association des copropriétaires (ACP). La prime s'applique à tous les contrats de gaz variables et fixes conclus après le 30 septembre 2021, à condition qu'aucun tarif social ne soit appliqué. Concrètement, le titulaire du contrat, soit la personne qui a conclu le contrat de gaz pour l'immeuble, doit soumettre une déclaration sur l'honneur en ligne (via le site du SPF Economie) ou sur papier. Une fois que le titulaire du contrat a fait le nécessaire, le résident (locataire ou copropriétaire) peut introduire une demande. Le SPF Economie recommande de privilégier l'option en ligne. (Belga)