Plus de 3.000 infractions constatées lors de l'action contre la distraction au volant

Lors de la troisième édition de cette campagne nationale contre toute forme de distraction au volant, 2.681 infractions étaient liées à l'utilisation du GSM en conduite et 339 concernaient d'autres formes de distraction. Cela pouvait être la lecture du journal, l'utilisation de maquillage ou encore du rasage au volant. Sur les deux jours de contrôle, 462 permis de conduire ont été immédiatement retirés, a précisé la police locale. Le nombre d'infractions constatées durant cette action est en hausse par rapport aux précédentes éditions, organisées en mai et en novembre 2022. "Ces résultats montrent que de nombreux conducteurs ne sont toujours pas conscients du danger que représente l'utilisation du GSM et d'autres formes de distraction au volant et/ou que l'envie d'utiliser le GSM même dans la voiture reste très forte", souligne la police fédérale, qui ajoute la nécessité d'actions préventives et répressives à ce sujet. (Belga)