Pro League Awards - Jonathan Lardot élu Arbitre de l'année

L'arbitre liégeois de 39 ans, qui a devancé Erik Lambrechts et Lawrence Visser, avait déjà reçu ce trophée en 2021. Il succède à Erik Lambrechts au palmarès de ce referendum. Jonathan Lardot officie en D1 belge depuis avril 2011 et un derby flandrien entre Zulte Waregem et Courtrai. Cette saison, le Liégeois, qui avait dirigé son premier match européen en 2013, a arbitré 21 matchs de Jupiler Pro League et trois rencontres de Coupe de Belgique. Le titre d'Arbitre de l'année est décerné dans le cadre des Pro League Awards, qui connaîtront leur épilogue lundi, au lendemain de la dernière journée de championnat, avec le titre de Joueur de l'année. Les trois nominés sont les Unionistes Teddy Teuma et Victor Boniface et le Genkois Mike Trésor. (Belga)