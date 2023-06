Quelque 1.800 emplois menacés chez le constructeur automobile néerlandais VDL Nedcar

L'usine, qui vit des heures mouvementées, passera à une seule équipe à partir du mois de novembre, en raison de la baisse de la charge de travail. Par conséquent, 1.000 salariés et plus de 800 travailleurs temporaires risquent de perdre leur emploi. Et l'hémorragie pourrait se poursuivre puisque d'autres coupes dans les effectifs ne sont pas à exclure dès mars l'année prochaine, prévient le groupe. Nedcar emploie de nombreux Belges sur son site à Born. (Belga)