Reynders interroge la Pologne sur sa commission d'enquête sur l'influence russe

Cet organe administratif, sous couvert de raison sécuritaire, est vu par l'opposition comme un outil au service du gouvernement national-conservateur emmené par le PiS (Droit et Justice) pour écarter des adversaires politiques en vue des élections législatives de l'automne prochain. Il porterait sur les années 2007-2022, une période durant laquelle le chef de la principale formation de l'opposition centriste Plateforme civique (PO), Donald Tusk, et bête noire du pouvoir en place, a été Premier ministre (2007-2014) avant de devenir président du Conseil européen. Varsovie réfute quant à elle tout objectif de "lutte politique". Dans son courrier, le commissaire à la Justice confirme que "cette nouvelle loi soulève de sérieuses inquiétudes en termes de conformité avec le droit de l'UE, car elle accorde des pouvoirs importants à un organe administratif qui pourrait être utilisé pour interdire à des individus d'exercer une fonction publique et qui pourrait donc restreindre leurs droits". M. Reynders s'est entretenu mercredi avec son interlocuteur polonais, qui lui a proposé de fournir une analyse de la loi concernée. Le Belge réclame en outre "sans délai tous les documents pertinents relatifs au processus législatif", y compris les avis des parties prenantes concernées, du Médiateur et des bureaux législatifs de la Diète du Sénat, ainsi que tout autre document jugé pertinent. "Ces documents seront importants pour l'évaluation de la Commission, afin de décider d'éventuelles prochaines étapes", commente M. Reynders, sous-entendant le déclenchement possible d'une nouvelle procédure d'infraction. (Belga)