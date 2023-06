Roland-Garros - Coco Gauff, finaliste en 2022, défiera la jeune Russe Mirra Andreeva en seizièmes

(Belga) L'Américaine Coco Gauff (WTA 6/N.6) a aisément remporté son match du 2e tour du simple dames, jeudi en début de soirée à Roland-Garros. La finaliste de l'an dernier, battue par la Polonaise Iga Swiatek, n'a laissé aucune chance à l'Autrichienne Julia Grabher (WTA 61) et s'est imposée sur la terre battue parisienne en deux manches: 6-2 et 6-3. Le duel a duré 1 heure et 8 minutes.