Roland-Garros - Elena Rybakina assure sa place au 3e tour

En seizièmes de finale de ce deuxième tournoi du Grand Chelem de tennis de l'année, Rybakina, 23 ans, qui égale sa performance de l'an dernier, sera opposée à Sara Sorribes Tormo (WTA 132). L'Espagnole qui n'avait gagné qu'un seul match en cinq participations jusqu'ici sur l'ocre parisien, a sorti de son côté la Croate Petra Martic (WTA 38), quart de finaliste en 2019, 6-4 et 6-1 pour atteindre les seizièmes de finale. Elle avait déjà atteint un 3e tour en Grand Chelem à l'US Open en 2021. Rybakina, lauréate de Wimbledon en 2022 et d'Indian Wells et Rome cette année, finaliste de l'Open d'Australie et de Miami en 2023, joue son 5e Roland-Garros. Son meilleur résultat est un quart de finale en 2021. (Belga)