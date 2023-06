Roland-Garros - Le Brésilien Thiago Seyboth Wild confirme et file au 3e tour

(Belga) Auteur de la plus grosse surprise du premier tour au tournoi de Roland-Garros, en éliminant le N.2 mondial le Russe Daniil Medvedev en cinq sets, Thiago Seyboth Wild a confirmé jeudi. Le Brésilien de 23 ans, passé par les qualifications, a sorti au 2e tour le vétéran argentin de 33 ans Guido Pella (ATP 423) en quatre manches et 2h55 de jeu : 6-3, 3-6, 6-4 et 6-3.