Roland-Garros - Mertens à deux reprises, Bonaventure, Zanevska, Zimmermann, Gillé et Vliegen en double

Elle reviendra dans l'après-midi jouer son 1er tour du double, où elle est classée 6e mondiale, en compagnie de l'Australienne Storm Hunter (WTA 5) avec qui elle compose la 3e tête de série. Les Américaines Danielle Collins (WTA 133), 29 ans, et Emma Navarro (non-classée, WTA 75 en simple), 22 ans, se présenteront face à elles sur le court 10. A 11 heures, sur le court 8, Maryna Zanevska (WTA 191) et Kimberley Zimmermann (WTA 39) joueront déjà leur 2e tour du double face à la paire tête de série N.12 composée de l'Américaine Asia Muhammad (WTA 35) et de la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 17). Ysaline Bonaventure (WTA 446) et la Hongroise Panna Udvardy (WTA 129) auront face à elles au 2e tour une autre tête de série, celle classée 11e, qui réunit les Chinoises Yifan Xu (WTA 24) et Zhaoxuan Yang (WTA 19) dans le 2e match sur le court 7. Toujours en double, mais chez les messieurs, Sander Gillé (ATP 40) et Joran Vliegen (ATP 41) disputeront leur 2e tour à 13 heures sur un court à déterminer. Leurs adversaires seront le Tchèque Roman Jebavy (ATP 106) et le Venezuélien Luis David Martinez (ATP 95). (Belga)