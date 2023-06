TC Bruxelles - L'ex-élu du MR Alain Nimegeers condamné à 30 mois de prison avec sursis pour corruption

Les faits ont lieu entre 2011 et 2018 lorsqu'Alain Nimegeers était conseiller communal, conseiller de police et conseiller au CPAS. En 2020, il avait été placé sous mandat d'arrêt et inculpé, ainsi que ses complices présumés. Devant le tribunal, le représentant politique a admis avoir promis, moyennant le paiement de sommes d'argent entre 200 et 5.000 euros, à une soixantaine de personnes, de leur apporter un appui pour la régularisation de leur séjour, pour l'octroi d'une aide sociale ou encore d'un logement social. Non seulement il s'agit d'actes illégaux, mais par ailleurs les fonctions de cet élu bruxellois ne lui permettaient pas d'agir en la matière. Alain Nimegeers a mis en place cette escroquerie avec d'autres personnes, dont un homme, aujourd'hui décédé. Ce dernier s'occupait de chercher des victimes potentielles. Les sommes d'argent indûment obtenues étaient divisées entre eux. Le tribunal a particulièrement insisté sur "la gravité de tout acte qui consiste à exiger des sommes d'argent en provenance de personnes en situation de précarité afin qu'elles aient l'espoir d'obtenir un 'passe-droit' ". (Belga)