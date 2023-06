TC Nivelles - Cinquante mois dont trente mois de prison ferme pour sanctionner un mineur d'âge

Ce mineur d'âge comparaissait notamment pour le braquage, à plusieurs, d'un magasin de nuit le 13 octobre 2021 à Court-Saint-Étienne, au cours duquel des armes avaient été employées pour voler des bouteilles d'alcool, des paquets de cigarettes et 500 euros. Quelques jours plus tard, le 19 octobre 2021, il faisait aussi partie des auteurs qui avaient programmé un braquage à l'agence Belfius de Villers-la-Ville, mais s'en étaient finalement pris à une dame qui se trouvait dans sa voiture, sur le parking de l'agence. Cette victime, septuagénaire, avait été menacée avec une arme de poing et étranglée avec son foulard par les auteurs qui lui avaient volé son sac à main. Le jugement rendu jeudi, pour fixer la peine, souligne l'absence totale d'amendement du jeune prévenu, déjà bien ancré dans la délinquance acquisitive malgré son âge. L'absence de remise en question rend inadéquate la peine de travail que son conseil avait plaidée, le jugement relevant aussi qu'à ce jour, le prévenu s'est révélé incapable de respecter les cadres mis en place par la justice. Le sursis partiel octroyé pour une durée de cinq ans est probatoire: l'obligation d'un suivi médico-psychologique figure parmi les conditions. (Belga)