Un randonneur belge perd la vie en Suisse

Ses proches ont alerté la police mardi soir et un important dispositif de recherches a été mis en place le soir même, indique jeudi la police vaudoise dans un communiqué. Le promeneur a finalement été localisé mercredi matin au bas d'une falaise, dans un pierrier. Les secours n'ont pu que constater son décès. Une enquête pénale a été ouverte. Les investigations pour déterminer les circonstances et les causes de la chute sont menées par un gendarme spécialisé du peloton de montagne. Cet accident en milieu escarpé a nécessité l'engagement d'un hélicoptère de la garde aérienne de sauvetage, d'un médecin et d'un spécialiste du secours héliporté, ainsi que de la colonne de Secours de Leysin et d'un hélicoptère d'Heli-Lausanne. (Belga)