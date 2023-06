Visite ministérielle au Niger - Les ministres Gennez et Dedonder au Niger pour renforcer la collaboration

Durant ce séjour, les deux ministres rencontreront plusieurs personnalités et politiques, dont leurs homologues nigériens. Il sera donc question de coopération au développement et de défense mais aussi de diplomatie entre deux pays qui entretiennent des bonnes relations. La Belgique est présente depuis plusieurs années sur le sol nigérien. Les militaires belges sont d'ailleurs présents sur place pour former une partie des forces locales. Cette bonne relation est d'autant plus importante pour la Belgique que le Niger se trouve dans un endroit du monde particulièrement instable en raison de la présence de djihadistes dans le Sahel. (Belga)