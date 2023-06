Affaire Sanda Dia - Le Collège des cours et tribunaux indigné par les déclarations à propos du procès Reuzegom

La cour d'appel d'Anvers avait acquitté vendredi dernier les 18 prévenus impliqués dans l'affaire d'administration de substances nuisibles et de négligence coupable ayant entraîné la mort de Sanda Dia. Ils ont cependant été condamnés à entre 200 et 300 heures de travaux d'intérêt général pour homicide involontaire, traitement dégradant et infractions à la législation sur le bien-être animal. Suite à cet arrêt, le président du CD&V Sammy Mahdi a dénoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux Twitter et TikTok les "petites peines de travail" infligées aux membres du cercle Reuzegom suite à la mort de l'étudiant ainsi que la "chasse aux sorcières" envers le Youtuber ACID, qui a divulgué l'identité de certains prévenus. Le Collège des cours et tribunaux juge ces déclarations "inadmissibles et inacceptables" et appelle la classe politique à respecter l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Anvers ainsi que le pouvoir judiciaire. Il demande également d'éviter "les déclarations qui perturbent la société" et de "faire tout ce qui est possible pour restaurer la confiance du public dans les institutions", en replaçant le débat au Parlement "dans l'intérêt de l'État de droit". "Le mécontentement face au raisonnement et aux décisions judiciaires ne doit jamais conduire à se faire justice soi-même", conclut le Collège. (Belga)