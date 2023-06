Affaire Sanda Dia - Les noms de 20 membres du cercle Reuzegom inscrits en graffiti dans le centre de Gand

Le 26 mai dernier, 18 membres du cercle estudiantin Reuzegom de la KU Leuven ont été reconnus coupables d'homicide involontaire et condamnés à des peines de travaux d'intérêt général pour le décès de Sanda Dia lors d'un baptême étudiant, un jugement dénoncé comme trop clément par certains et qui a donné lieu à des manifestations. Le bourgmestre de Gand Mathias De Clercq (Open Vld) dit comprend l'indignation suscitée par l'issue du procès. Mais il "souscrit à l'État de droit" et "rejette la société du pilori". Auparavant, les noms de membres du cercle Reuzegom avaient également été écrits sur l'hôtel de ville. Là aussi, la ville a fait enlever les noms et a déposé plainte. Une première action de protestation en mémoire de Sanda Dia s'est tenue à Gand mercredi et une nouvelle action aura lieu ce week-end. Des mouvements similaires ont également eu lieu dans d'autres villes flamandes comme Louvain et Anvers. (Belga)