Assises de Flandre orientale - L'accusé de l'assassinat d'Ilse Uyttersprot connu de la justice pour violences conjugales

"Selon plusieurs témoins, Jurgen Demesmaeker manquerait d'empathie, serait égocentrique, dominant et calculateur. Il n'hésiterait pas non plus à faire usage de violence. Un certain nombre de ses ex-compagnes ont d'ailleurs déclaré avoir eu peur après avoir porté plainte contre lui", note le parquet. L'accusé avait déjà été condamné à une amende en 2000 pour avoir blessé celle qui était alors son épouse, ainsi qu'à une peine de six mois de prison avec sursis en 2014 pour violences conjugales et harcèlement à l'encontre de sa compagne. Il a également déjà été entendu par la justice dans des affaires de stupéfiants, et avait reconnu que sa consommation de cocaïne était problématique lors d'un interrogatoire. Après la lecture de l'acte d'accusation, l'avocat de l'accusé, Me Johan Platteau a demandé au jury de prendre du recul par rapport à ces questions de moralité. "Nous reconnaissons la gravité de l'acte de M. Demesmaeker. Ilse Uyttersprot était une mère fantastique pour ses deux fils, qui est décédée de façon violente par sa faute. Mais dès le début, mon client a pris ses responsabilités et a collaboré avec les enquêteurs. Il a également exprimé des regrets à plusieurs reprises." À cet égard, la défense a annoncé qu'elle contestait la préméditation. L'avocat a donné des précisions supplémentaires à la sortie de la salle d'audience : "Je pense que la tactique consiste à présenter M. Demesmaeker sous un mauvais jour et à jouer sur des questions de moralité, pour pouvoir plaider la préméditation." (Belga)