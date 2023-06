Au moins 28 morts et 132 blessés dans un accident de train en Inde

"La mort d'au moins 28 personnes a été confirmée et environ 300 sont blessées", a déclaré à l'AFP Anil Kumar Mohanty, un responsable médical de Balasore, près du lieu de la collision. "Nous avons dépêché des médecins et du personnel médical sur place", a-t-il ajouté. Plusieurs wagons d'un train de passagers ont déraillé à Balasore, dans l'État d'Odisha (est), à quelque 200 kilomètres de la capitale régionale Bhubaneswar, à la suite d'une collision avec un convoi de marchandises. Un deuxième train de voyageurs a également été impliqué dans ce drame, d'après Pradeep Jena, un haut représentant du gouvernement de cet État, mais on ignore les circonstances exactes dans lesquelles cela s'est produit. Une soixantaine d'ambulances et des équipes de secouristes ont été déployées sur le site de l'accident, a déclaré un responsable de l'État. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, s'est dit "affligé". L'Inde a connu plusieurs autres catastrophes ferroviaires dans le passé mais la sécurité sur les rails s'est considérablement améliorée ces dernières années grâce à de nouveaux investissements massifs et à des mises à niveau technologiques. (Belga)