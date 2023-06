Bastogne commémore le massacre de Lidice lors de son Memorial Day

Chaque année début juin, la ville de Bastogne organise son propre Memorial Day pour célébrer l'engagement des troupes américaines sur le front ardennais durant la Seconde Guerre mondiale. "Les souvenirs de la Bataille des Ardennes ont irrigué ma ville et ma région pendant des décennies. L'amitié entre les Bastognards et le peuple américain est indéfectible", a souligné le bourgmestre Benoît Lutgen à l'occasion de la cérémonie organisée vendredi. Insistant sur l'importance du devoir de mémoire pour préserver les démocraties de "nouvelles déflagrations", le bourgmestre en a profité pour évoquer les réalités de la Deuxième Guerre mondiale en Europe centrale et de l'Est. Les commémorations ont ainsi donné lieu à l'inauguration, en présence d'une délégation tchèque, d'une stèle évoquant le massacre de Lidice perpétré par les Nazis en Tchéquie. "Cette stèle marque l'aboutissement des relations qui se sont intensifiées ces dernières années entre la Tchéquie et Bastogne", ajoute Benoît Lutgen. "Il est important de connaître ce qui s'est passé à l'Est et ce qui s'y passe encore aujourd'hui. Raison pour laquelle nous allons poursuivre ce lien. Notre objectif est de travailler avec l'ambassade de Tchéquie pour faire en sorte que de jeunes Bastognards puissent se rendre là-bas dans le cadre d'échanges, et réciproquement." (Belga)