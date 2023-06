Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se distingue et atteint son sommet de 2023

Le BEL 20 se distinguait ainsi en rebondissant de 2,28% à 3.632,83 points, son plus haut depuis de début de l'année, avec tous ses éléments dans le vert, emmenés par Sofina (202,00) qui rebondissait de 4,55%. D'Ieteren (166,50) était en hausse de 3,29% alors que Aperam (31,98) et Umicore (27,33) valaient 3,93 et 3,52% de plus que jeudi, Solvay (102,75) et UCB (82,50) progressant de 3,85 et 2,08%, arGEN-X (369,10) et Galapagos (38,50) de 0,93 et 0,79%. AB InBev (50,91) récupérait 1,17% tandis que KBC (62,76) et Ageas (38,64) remontaient de 2,05 et 3,48%, GBL (73,50) et Ackermans (157,00) de 1,91 et 1,82%, Melexis (88,45) et Elia (115,50) de 2,02 et 0,87%. Les immobilières voyaient Aedifica (65,90) et WDP (27,24) regagner 3,86 et 3,73%, Cofinimmo (75,80) regagnant 3,48%. Euronav (14,915) valait finalement 7,4% de plus que la veille tandis que Home Invest Belgium (18,86) et VGP (97,30) rebondissaient de 5,8 et 4,2%, Xior (29,45) et Intervest Offices (16,32) de 4,6 et 4,5%, Care Property Invest (13,08) et Immobel (41,20) de 4 et 3,1%. Oxurion (0,003) restait enfin négative de 11,7% alors que Nyxoah (7,50) bondissait de 4,2%, des gains de plus de 2% étaient relevés en Biosenic (0,119), IBA (16,20), Celyad (0,522) et Hyloris (11,80). Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0725 USD, contre 1,0775 dans la matinée et 1,0725 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.880 euros, en recul de 270 euros. (Belga)