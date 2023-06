Brussels Cycling Classic - Les sprinters attendus à l'ombre de l'Atomium

La course, qui s'est appelée Paris-Bruxelles jusqu'en 2012, s'élancera du Parc du Cinquantenaire. La première ascension du jour sera la rue du Croiseau, à Ittre, après 51 km. Suivront la rue de Ronquières et le double enchaînement Mur de Grammont-Bosberg-Congoberg. La Heiligekruiswegstraat à Schepdaal sera la dernière bosse jour à 14 km de l'arrivée. L'année dernière, Taco van der Hoorn s'était imposé sous la pluie. Le Néerlandais de l'équipe Intermarché-Circus-Wanty, encore en convalescence, à la suite de la commotion cérébrale causée par une chute au Tour des Flandres, ne défendra pas son titre. La pluie ne sera pas non plus de la partie, le soleil étant attendu ce weekend sur la capitale. Intermarché-Circus-Wanty possède toutefois deux favoris en ses rangs, avec l'Erythréen Biniam Girmay et Aimé De Gendt, 2e en 2021. Deux autres anciens vainqueurs, le champion de Belgique Tim Merlier (Soudal-Quick Step), lauréat en 2020 sans boucle autour de Grammont à l'époque, et le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), se verraient bien aussi monter sur la plus haute marche du podium à l'ombre de l'Atomium, au même titre que Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) ou Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), entre autres. (Belga)