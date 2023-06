Chambre des mises en accusation Bruxelles - Crimes en Arabie saoudite : l'intervention volontaire des sœurs al-Hathloul irrecevable

Les avocats d'Alia et Lina al-Hathloul avaient demandé que leurs clientes puissent être partie prenante aux débats devant la chambre des mises en accusation, laquelle est compétente pour trancher sur la recevabilité de la plainte qui a été déposée par les deux jeunes femmes. Les avocats avaient notamment fait valoir que tenir leurs clientes à l'écart de ce premier débat violait leurs droits fondamentaux tels que garantis par la Constitution, le droit européen et international. Ils avaient en particulier évoqué le droit d'être entendu par un juge indépendant et impartial ainsi que le principe d'égalité et de non-discrimination. La chambre des mises en accusation ne les a pas suivis. Elle a déclaré la requête en intervention volontaire des plaignantes irrecevable, suivant le réquisitoire du procureur fédéral. Elle se penchera désormais sur la recevabilité de la plainte le 20 juin prochain, pour entendre donc uniquement les arguments du procureur fédéral. La plainte dont il est question vise un crime contre l'humanité en Arabie saoudite. Alia et Lina al-Hathloul, toutes deux résidentes belges, estiment être victimes d'un tel crime après que leur sœur, Loujain, a été arrêtée en Arabie Saoudite en 2018, puis emprisonnée et torturée jusqu'en 2021. (Belga)