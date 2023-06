Climat - Face à la sécheresse, l'Arizona limite la construction de nouvelles maisons

Phoenix, qui se développe à une allure galopante, manque cruellement d'eau, et les constructions devront s'appuyer sur d'autres sources que ces réserves souterraines, comme les fleuves, ont indiqué jeudi les responsables chargés de la gestion de l'eau dans cet État de l'ouest. Dans les cent prochaines années, près de 6 milliards de mètres cubes d'eau issus des nappes phréatiques manqueront à cause de la sécheresse dans cette ville, a prévenu le département des ressources en eau de l'Arizona. L'Ouest américain est en proie à une sécheresse depuis plus de vingt ans ainsi qu'à une aridité croissante, toutes deux exacerbées par le changement climatique, selon les scientifiques. Les principaux fleuves de la région, dont celui du Colorado, sont sur-exploités depuis longtemps. Chaque année, la quantité d'eau qui y est extraite dépasse l'apport en pluie ou neige. Cela provoque un assèchement des lacs et réservoirs, comme le lac Mead. L'an dernier, son niveau est tombé à tout juste un quart de sa capacité, menaçant les barrages hydroélectriques le long de son cours. Avec des rivières très sollicitées, les villes ont pris l'habitude de chercher leur eau sous terre pour la construction et l'agriculture, en bâtissant des puits. Mais cette source a ses limites. Elle peut mettre des milliers d'années à se remplir de nouveau si elle est surexploitée. Les permis déjà accordés à Phoenix ne seront pas annulés, mais, pour les nouvelles demandes, les promoteurs devront prouver que leurs constructions ont une source d'eau autre qu'une nappe phréatique, ont précisé des responsables de l'Arizona. (Belga)