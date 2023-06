Conflit au Soudan - Khartoum sous les bombes malgré les sanctions américaines

Les bombardements se sont poursuivis toute la nuit près du siège de la télévision d'État, rapportent des habitants à l'AFP. Après sept semaines de guerre entre l'armée, sous le commandement du général Abdel Fattah al-Burhane, et les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) du général Mohamed Hamdane Daglo ayant fait plus de 1.800 morts et plus d'un million et demi de déplacés et de réfugiés, Washington a haussé le ton. La Maison Blanche a annoncé des sanctions contre deux entreprises d'armement de l'armée et deux sociétés, dont l'une opérant dans les mines d'or du Soudan, tenues par le général Daglo et deux de ses frères. Selon une étude de 2019, ces deux sociétés ont transféré des millions de dollars aux FSR depuis et vers des comptes en dirhams aux Émirats arabes unis. Quelques heures après l'annonce des sanctions, l'armée a annoncé l'arrivée à Khartoum de nouvelles troupes en provenance d'autres États du Soudan. (Belga)