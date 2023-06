Europa League - L'UEFA ouvre une procédure contre Mourinho pour "langage insultant" envers l'arbitre

Le 'Special One' avait critiqué l'arbitre en conférence de presse après le match. Une vidéo tournée dans le parking du stade de Budapest montre également Mourinho lancer à plusieurs reprises à l'Anglais Anthony Taylor "p... de honte, c'est une p... de honte". Ce "comportement incorrect" est passible selon le règlement de l'UEFA d'une suspension, éventuellement assortie d'une amende ou d'un "travail d'intérêt général au service du football". Selon l'organisation anglaise d'arbitres PGMOL, Anthony Taylor et sa famille ont par ailleurs été "harcelés et insultés" par des supporters de Rome à l'aéroport, des faits non pris en compte par l'UEFA, dont la compétence s'arrête aux limites du stade. Dans une rencontre particulièrement tendue, Taylor a distribué 13 cartons jaunes, dont 7 à des joueurs romains, et plus de 25 minutes d'arrêts de jeu ont été disputées en incluant ceux de la prolongation. Les deux clubs sont également visés par les poursuites de l'UEFA pour différentes infractions: "envahissement du terrain, jet de projectiles, allumage de fumigènes et comportement incorrect de l'équipe" côté Séville, et "jet de projectiles, allumage de fumigènes, dégradations, mouvements de foule et comportement incorrect de l'équipe" s'agissant de l'AS Rome. (Belga)