Fillette décédée au Texas: une infirmière a refusé à plusieurs reprises une ambulance

L'autopsie a révélé que la jeune fille souffrait de drépanocytose et d'insuffisance cardiaque, des informations qui figuraient dans son dossier médical, mais dont les travailleurs sociaux n'auraient pas suffisamment tenu compte. La CBP a déclaré qu'ils avaient omis de documenter "de nombreuses rencontres médicales, interventions d'urgence et administrations de médicaments". De plus, la dernière infirmière a refusé d'examiner le dossier. Le soir du 14 mai, la famille est arrivée à un poste de contrôle frontalier à Harlingen, au Texas. Le personnel médical a examiné à neuf reprises la jeune fille, qui se plaignait de fièvre, de grippe et de douleurs. Le 17 mai, jour de sa mort, la même infirmière a rendu visite à l'enfant à quatre reprises. Elle reconnaît avoir refusé "trois ou quatre demandes de la mère" d'emmener l'enfant à l'hôpital. Lors de chaque visite, le personnel a traité uniquement les symptômes. Ce n'est que lorsque la jeune fille a été transportée par sa mère au poste médical et est tombée inconsciente qu'une ambulance a été appelée. Une heure plus tard, elle est décédée à l'hôpital. La cause exacte du décès n'est pas encore déterminée. L'enquête est toujours en cours, a confirmé le service des gardes-frontières. (Belga)