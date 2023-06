Financement libyen: décès de l'homme d'affaires Pierre Reynaud

"Il est mort jeudi 25 mai des suites de son cancer dans une clinique parisienne du XVe arrondissement", a déclaré Me Joanna Grauzam. Pierre Reynaud, marchand de biens, était mis en examen notamment pour subornation de témoin et association de malfaiteurs dans l'information judiciaire ouverte après la rétractation de l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine. Dans un entretien publié en novembre 2020 par l'hebdomadaire Paris-Match, celui-ci, qui accusait depuis des années Nicolas Sarkozy d'avoir touché de l'argent provenant du régime libyen pour financer sa campagne présidentielle en 2007, avait dédouané l'ancien chef de l'État. Il était revenu sur ses propos deux mois plus tard. La justice soupçonne que cette rétractation ait pu être achetée ou téléguidée de manière frauduleuse et que l'argent ait été essentiellement mobilisé par Pierre Reynaud. (Belga)