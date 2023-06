Grève dans le groupe hospitalier Epicura lundi

L'action de grève s'inscrit dans le cadre d'un préavis déposé par la CNE en avril dernier. Le syndicat chrétien dénonce que le protocole d'accord signé entre les syndicats et la direction du groupe Epicura en janvier 2023 n'apporte "toujours pas d'effet positif sur le terrain, plusieurs équipes étaient encore en souffrance". Les problèmes dénoncés par le syndicat portent notamment sur un sous-effectif, un non-respect des organes de concertation sociale et des conditions de travail difficiles. "Des avancées ont eu lieu, des 'engagements' ont été pris par la direction mais seulement sur une petite partie des demandes formulées depuis avril. C'est pour cette raison que le personnel a donné un mandat à la CNE pour activer le préavis de grève", explique encore le syndicat. Le groupe hospitalier regroupe 806 lits dans la région de Mons-Borinage et d'Ath. (Belga)