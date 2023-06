Hensies: les travaux sur l'E42 après un accident terminés vers 18h00

Un accident s'est produit, mercredi après-midi, sur l'autoroute E42 dans le sens Valenciennes vers Mons, à hauteur d'Hensies. Un camion s'est retrouvé sur le flanc, déversant sa cargaison de mazout sur la chaussée. Des travaux ont ensuite été prévus pour remettre à neuf la zone concernée, Les travaux de réfection ont été lancés vendredi matin. Le chantier a commencé entre 4h00 et 5h00 avec un raclage et la pose d'un nouveau revêtement le matin sur la bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite. L'après-midi, c'est la bande de gauche qui sera concernée. Les travaux devraient être finis vers 18h00. (Belga)