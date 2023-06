Invasion de l'Ukraine - Moscou affirme avoir "détruit" 50 combattants à Belgorod

Des équipements militaires et des véhicules blindés ont aussi été détruits, selon la Russie. La ville frontalière de Schebekino a aussi été visée par des frappes, selon le ministère de la Défense russe jeudi. Dans l'après-midi, le ministère a assuré avoir repoussé une incursion de combattants. Les populations quittant la région parlent de "destruction dévastatrice" dans la ville, dont la télévision russe n'a montré qu'une partie. La région a été ciblée par des attaques depuis plusieurs jours, avec des morts et des blessés rapportés. A nouveau, deux groupes de combattants russes anti-Poutine disent mener ces attaques, la légion "Liberté de la Russie" et le "Corps des volontaires russes". Le gouvernement ukrainien insiste ne pas être lié à ces incursions. (Belga)