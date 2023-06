Invasion de l'Ukraine - Russie: deux civils tués dans un bombardement sur une région frontalière de l'Ukraine

"Des éclats d'obus ont touché des automobiles qui passaient. Dans l'une d'elles, deux femmes (...) sont décédées sur place de leurs blessures", a déclaré sur Telegram Viatcheslav Gladkov. Il a affirmé que ces tirs avaient touché une route dans le village de Maslova Pristan situé à quelques kilomètres de la ville de Chebekino, frontalière de l'Ukraine et touchée par des tirs nourris cette semaine. "Dans une deuxième voiture, il y a eu deux blessés. Un homme blessé par des éclats à la poitrine et un deuxième blessé par des éclats aux membres inférieurs", a précisé Viatcheslav Gladkov, ajoutant qu'ils étaient hospitalisés dans un état grave. Selon le gouverneur, d'autres localités dans la région ont été touchées par des tirs ukrainiens qui ont fait des dégâts matériels mais pas de victimes. La veille, l'armée russe avait affirmé avoir repoussé à l'aide de l'artillerie et de l'aviation une nouvelle attaque terrestre ukrainienne contre cette région. Face à l'intensification des tirs, les habitants des zones bombardées fuient et sont accueillis dans des centres d'accueil provisoires. (Belga)