Iran: les exécutions liées à la drogue ont triplé cette année

Selon Amnesty, au moins 173 personnes ont été condamnées à mort depuis le début de l'année 2023 pour des infractions liées à la drogue "à l'issue de procès systématiquement iniques", ajoutant que cela représentait près de trois fois plus qu'à la même époque l'année dernière. L'Iran a aussi pendu sept hommes pour leur implication dans les mouvements de protestation qui ont éclaté en septembre, mais les militants ont relevé que les pendaisons pour toutes sortes de charges, en particulier la drogue, avaient nettement augmenté au cours des derniers mois. Ces exécutions liées à la drogue ont représenté les deux tiers de toutes les exécutions en Iran au cours des cinq premiers mois de 2023, touchant principalement "des personnes issues de milieux marginalisés et économiquement défavorisés". Amnesty a déclaré que les membres de la minorité ethnique baloutche d'Iran représentaient environ 20% des exécutions enregistrées "alors qu'ils ne constituent que 5% de la population iranienne". "Le rythme auquel les autorités procèdent à des exécutions pour des infractions liées aux stupéfiants, en violation du droit international, révèle leur manque d'humanité", a déclaré Diana Eltahawy, directrice adjointe d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les exécutions en Iran avaient diminué ces dernières années après l'adoption en 2017 d'un amendement à la loi anti-stupéfiants visant à limiter le recours à la peine de mort pour les infractions liées à la drogue. Mais selon les militants, les exécutions sont reparties à la hausse après 2020 car l'Iran exécute désormais des personnes pour tous les chefs d'accusation dans le but de semer la peur dans la population pour à réprimer le mouvement de protestation. (Belga)