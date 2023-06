Jupiler Pro League - Nicolas Lombaerts ne sera plus assistant à La Gantoise et prend congé du football

Après la fin de sa carrière de joueur en 2020, Lombaerts avait rejoint les Buffalos à l'été 2021 pour y assister Hein Vanhaezebrouck dans le cadre d'un contrat de deux ans. À l'issue de celui-ci, et de 116 matches en tant que T2, et un en tant que T1 en remplacement d'un Vanhaezebrouck malade, le Brugeois de 38 ans a choisi de ne pas poursuivre l'aventure. "La raison est simple : c'est un choix familial", a-t-il expliqué. "Mes enfants ont 3 et 7 ans et je les vois très peu. Les week-ends sont pratiquement inexistants dans le football et les grandes vacances sont la période la plus chargée de l'année." L'ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg prend donc congé du monde du football pour une durée indéterminée. "Je ne dis pas que je ne serai plus jamais entraîneur, mais je ne peux pas non plus promettre que je le serai un jour. J'ai beaucoup appris, j'ai pris beaucoup de plaisir et je suis très heureux de l'opportunité que j'ai eue ici." International belge à 39 reprises entre 2006 et 2016 et titulaire face à la Corée du Sud en Coupe du monde 2014, Lombaerts s'est fendu d'une analyse après deux ans passés sur la banquette. "Si les résultats sont bons, il est facile d'être entraîneur. Mais comparé au métier de joueur, celui d'entraîneur est un véritable parcours du combattant. Il y a de grands moments, mais il faut avoir la peau dure." (Belga)