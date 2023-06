La RDC renforce sa coopération avec la Cour pénale internationale

La cérémonie de signature de cet accord, qui devrait faciliter les activités de la CPI en République démocratique du Congo (RDC), s'est déroulée en présence du président Félix Antoine Tshisekedi et du chargé de suivi de la coopération avec la CPI, Taylor Lubanga. Selon un communiqué de la présidence de la RDC, Félix Tshisekedi a loué les efforts consentis par la CPI dans la lutte contre les crimes contre l'humanité, avant de réitérer l'attachement de son pays au Statut de Rome que la RDC a ratifié en avril 2002. Le procureur de la CPI est en mission en RDC depuis dimanche. Il s'est rendu notamment à Bunia dans la province de l'Ituri et à Bukavu, dans le Sud-Kivu, où il a rencontré les autorités locales et des communautés affectées par les conflits armés à répétition. La visite de M. Karim Khan intervient au lendemain d'une note que le gouvernement congolais a envoyée au bureau de la CPI l'invitant à "initier un processus d'enquête contre la coalition RDF/M23 dans l'est de la RDC". (Belga)